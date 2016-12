Posti lupaa, että lähes joka ikinen joulupaketti ehtii perille

|

Jouluposti ehtii perille, kunhan osoite on vain kirjoitettu oikein, lupaa Postin jakelujohtaja Juhani Vuola.

Vuola vakuuttaa, että 99,9 prosenttia joulupostista saadaan jaettua.

Vuolan mukaan paketteja jaetaan tarvittaessa vielä jouluaattona, jottei lahjaa joudu odottamaan joulun yli.

Posti on kärsinyt viime aikoina jakeluongelmista ja katoilevista posteista, mutta Vuolan mukaan suunnittelua on nyt parannettu ja henkilökunta on joustanut niin, että joulujakelu hoituu.

PAU ei ole yhtä optimistinen

Postilaisten ammattiliiton, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen ei ole aivan yhtä varma joulupostin perillepääsystä.

– Sitä ei pysty kukaan ennustamaan. Uskon, että hyvin suurelta osalta saadaan hoidettua, Nieminen sanoo.

Niemisen mukaan työntekijävajeen ja pakettisuman yhtälö on ratkennut niin, että jakajat tekevät töitä jopa 12-14 tuntia päivässä. Jouluapulaisia ja lisätyöntekijöitäkin on palkattu.

Vuolan mukaan suunnittelua on parannettu myös, kuten työntekijöiden siirtymistä tehtävästä toiseen työtilanteen mukaan. Lisäksi ennen jouluaattoa on tänä vuonna ollut peräkkäin viisi arkipäivää, kun viime vuonna niitä oli neljä.

Myös isoissa verkkokaupoissa ollaan luottavaisia.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki joululahjat ehtivät perille, Gigantin viestintäpäällikkö Anniina Korpela sanoo.

Myös Suomalainen kirjakauppa kertoo luottavansa Postin pakettijakeluun.

– Enemmän olen huolissaan kirjeellä menevistä pienlähetyksistä. Niissä ei ole seurantakoodia, sanoo projektipäällikkö Johanna Juselius Suomalaisesta kirjakaupasta.

Mitä jos lähetys ei kaikesta huolimatta ehdi kuusen alle?

Vuolan mukaan kannattaa odottaa muutama päivä ja jos osoite on kirjoitettu väärin pidempään.

– Koko tammikuu menee, kun virheellisiä osoitteita selvitellään.

STT

Kuvat: