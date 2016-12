Putin haluaa vahvistaa Venäjän ydinasearsenaalia

|

Venäjän on presidentti Vladimir Putinin mukaan vahvistettava ydinasearsenaaliaan, kertovat venäläiset uutistoimistot. Putinin mukaan on varmistettava, että Venäjän strategiset ohjukset läpäisevät kaikki olemassa olevat ja tulevat ohjustentorjuntajärjestelmät.

Venäjä on aiemmin arvostellut muun muassa Naton ohjustorjuntajärjestelmien osien sijoittamista Romaniaan ja Puolaan.

– Meidän täytyy seurata tarkasti kaikkia muutoksia voimatasapainossa ja sotilaspoliittisessa tilanteessa maailmalla, erityisesti Venäjän rajoilla, Putin sanoi uutistoimistojen mukaan.

Putin kehui Venäjän asevoimien osoittaneen menestyksekkäästi kyvykkyytensä Syyriassa. Puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan Venäjä on testannut Syyriassa useita nykyaikaisia asejärjestelmiä.

STT

Kuvat: