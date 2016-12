Putin ja Trump haluavat vahvistaa maidensa ydinasearsenaalia

|

Venäjän on presidentti Vladimir Putinin mukaan vahvistettava ydinasearsenaaliaan. Putinin mukaan on varmistettava, että Venäjän strategiset ohjukset läpäisevät kaikki olemassa olevat ja tulevat ohjustentorjuntajärjestelmät.

– Meidän täytyy seurata tarkasti kaikkia muutoksia voimatasapainossa ja sotilaspoliittisessa tilanteessa maailmalla, erityisesti Venäjän rajoilla, presidentti Putin sanoi.

Puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan Venäjä tehostaa sotilaallista iskukykyään erityisesti maan länsi- ja luoteisosissa sekä arktisella alueella. Armeija saa ensi vuonna käyttöön neljä uutta S-400-torjuntaohjusjärjestelmää.

Presidentti Putin kehui Venäjän asevoimien osoittaneen kyvykkyytensä Syyriassa. Shoigun mukaan Venäjä on testannut Syyriassa useita nykyaikaisia asejärjestelmiä ja ”tuhonnut” 35 000 taistelijaa.

Venäjä on aiemmin arvostellut muun muassa sotilasliitto Naton ohjustorjuntajärjestelmien osien sijoittamista Romaniaan ja Puolaan.

Biljoona dollaria 30 vuodessa

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump sanoo vastavuoroisesti, että Yhdysvaltain on kasvatettava voimakkaasti ydinarsenaaliaan.

– Yhdysvaltojen on vahvistettava ja laajenneltava ydinasekapasiteettiaan siihen asti kunnes maailma tulee ydinaseasioissa järkiinsä, Trump tviittasi torstaina.

Trump tapasi keskiviikkona puolustusministeriö Pentagonin johtoa, muun muassa ohjuspuolustusta johtavan vara-amiraali James Syringin.

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä noin 7 000 ydinkärkeä, mikä on toiseksi eniten maailmassa Venäjän jälkeen. Pentagon haluaisi uusia koko ydinarsenaalin, mikä maksaisi kolmen vuosikymmenen aikana huikeat biljoona dollaria.

Yhdysvaltain väistyvän presidentin Barack Obaman kanta ydinaseisiin on ollut huomattavasti Trumpia maltillisempi.

