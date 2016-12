Putoamissyy yhä epäselvä, terrorismin mahdollisuus suljettu pois

|

Mustaanmereen lähellä Sotshia aamulla syöksyneen Venäjän armeijan koneen putoamissyy ei ole vielä selvä. Venäjän puolustusvaliokuntalähteen mukaan terrorismin mahdollisuus on kuitenkin suljettu täysin pois, kertoo Sky News.

Puolustusministeriön mukaan ei ole merkkejä siitä, että yksikään koneen matkustajista olisi selvinnyt hengissä. Uutistoimisto Tassin mukaan toistakymmentä ruumista on jo löytynyt. Koneessa oli yli 90 ihmistä. Viranomaiset ovat määränneet toistasataa sukeltajaa paikalle etsimään ruumiita.

Tutkinnassa todennäköisin vaihtoehto koneen putoamissyyksi on Interfaxin lähteen mukaan tekninen vika. Puolustusministeriön mukaan lentäjä oli kokenut ja Venäjän valtion sääpalvelun mukaan olosuhteet normaalit.

Onnettomuuskone oli ollut käytössä vuodesta 1983 lähtien, ja sillä oli lennetty noin 7 000 tuntia. Konetta korjattiin viimeksi toissa vuonna ja huollettiin syyskuussa.

Tutkintalautakunnan mukaan rikostutkinnassa selvitetään, johtivatko ilmailun turvallisuusmääräysten rikkomukset onnettomuuteen.

Adlerin kaupungista varhain aamulla lähtenyt kone katosi tutkasta pian nousun jälkeen. Kone oli lähtenyt Moskovasta ja laskeutunut Adlerin kentälle polttoaineen tankkausta varten.

Entinen puna-armeijan kuoro mukana

Koneessa olleista yli 60 oli Venäjän armeijan kuoron muusikkoja. Mukana oli myös kuoronjohtaja Valeri Halilov.

Kahdeksan matkustajista oli miehistön jäseniä ja yhdeksän median edustajia, joista kolme Venäjän Ykköskanavan (Pervyi kanal) mukaan sen toimittajia. Mukana oli myös sotilaita.

Yksi matkustajista oli Venäjällä tunnettu Jelizaveta Glinka, joka tiedetään paremmin tohtori Lizana. Hän oli matkalla toimittamassa apua syyrialaiseen sairaalaan.

Kone oli matkalla Syyriaan Venäjän ilmavoimien Hmeimimin tukikohtaan lähelle Latakian rannikkokaupunkia. Siellä oli tarkoitus pitää uudenvuoden juhlallisuuksia Venäjän ilmavoimille.

Venäjä on tukenut ilmaiskuin hallituksen joukkoja Syyrian sisällissodassa viime vuodesta.

Myös koneessa olleiden muusikkojen oli tarkoitus esiintyä uudenvuoden juhlallisuuksissa. Aleksandrovin kuoro -niminen armeijakuoro tunnetaan alun perin Puna-armeijan kuorona. Se on esiintynyt myös Suomessa yhdessä Leningrad Cowboys -yhtyeen kanssa.

Koneen pirstaleita löytyi Sotshin edustalta Mustastamerestä 1,5 kilometrin päässä rannikosta. Osat löytyivät 50-70 metrin syvyydestä, puolustusministeriö kertoi.

Tassin mukaan myös matkustajien tavaroita on löytynyt merestä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt huomiseksi Venäjälle maansurun.

http://news.sky.com/story/russian-jet-carrying-91-including-famous-military-band-crashes-near-sochi-10707413

STT

