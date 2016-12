Pyhäjärvellä meneillään poliisioperaatio

|

Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä on käynnissä poliisioperaatio, kertoo Oulun poliisi tiedotteessa. Poliisi ei kerro Ruotasen alueella käynnissä olevan operaation syytä tarkemmin. Poliisin mukaan alueella sijaitseva Tornitie on suljettu Selänteentien ja Koivikkotien välillä operaation takia.

Poliisi pyytää välttämään alueella liikkumista. Tapahtumasta ei kuitenkaan ole poliisin mukaan välitöntä vaaraa ulkopuolisille.

Paikalla on useita poliisipartioita. Asiasta tiedotettiin hieman kello viiden jälkeen tiistaiaamuna.

STT

