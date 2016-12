Pyhäjärven piiritystilanne on ohi

|

Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla aamuyöllä alkanut piiritystilanne on ohitse, tiedottaa poliisi.

Poliisi on ottanut yksityisasunnosta kiinni miehen, jota piiritettiin useiden tuntien ajan Pyhäjärven Ruotasella. Poliisin mukaan kiinniotto ei vaatinut ampuma-aseiden käyttöä eikä kukaan myöskään loukkaantunut sen yhteydessä.

Alueella sijaitseva tienpätkä oli aiemmin suljettuna operaation takia. Poliisin mukaan alueella on nyt turvallista liikkua, mutta tutkijoille pyydetään jättämään työrauha.

STT

Kuvat: