Raju on ajan riento

ANTERO LEPPÄNEN. Erkki Raatikainen oli Yleisradion pääjohtajana lähes koko 1970-luvun ajan. Hän tuli omien sanojensa mukaan normalisoimaan Repo-radiota aisaparinaan keskustalainen ohjelmajohtaja Pekka Silvola.

Vuonna 1979 Kalevi Sorsan ollessa puolueen puheenjohtaja sosialidemokraatit vaihtoivat hänet Sakari Kiuruun. Yle on taas tapetilla ja Harakka pyrkimässä SDP:n johtoon. Onko nimi enne? Toisaalta on hyvä muistaa, että rinne vie yhtä aikaa ylös ja alas. Näkökulma ratkaisee.

Otsikko on 1982 ilmestyneen Raatikaisen kirjan nimi, mutta se kuvannee meidän aikaamme yhtä hyvin kuin seimi joulua: kotikutoinen maailmamme ei muutu, vaan sitä muutetaan niin rajusti, että yhteiskunnan rakenteet natisevat.

Muutokset havaitaan vasta jälkikäteen silloin, kun ne tehdään kuin oksaa nirhaamalla sahaten. Nyt ajan riento on kuitenkin niin rajua, että mullistukset ja niiden yritykset ovat jo aikalaistenkin nähtävissä. Jälkipolvien tehtäväksi jää nimen antaminen tälle vallankumoukselliselle ajanjaksolle.

Sipilän hallitus, joka aloitti yli puolitoista vuotta sitten, lähti uhoten sotaan kuin Tuntemattoman Asumaniemi. Sen tarkoituksena oli tehdä suomalaista yhteiskuntaa mullistavat muutokset etupainotteisesti heti vaalikauden alussa. Silloin ne eivät ehkä enää olisi kansan muistissa seuraavia eduskuntavaaleja pidettäessä. Mutta eivät sentään kaikki ole muistisairaita.

Karu todellisuus tuli hallitusta vastaan heti syksyllä 2015. Poliittista johtajakokemusta vailla ollut kolmikko ohjasi hallituksen törmäyskurssille työmarkkinajärjestöjen kanssa. Maa oli yleislakon partaalla. Aselepo kuitenkin saatiin lopulta aikaiseksi.

Itsenäisyyden alkuaikoina säädettiin neljä perustuslakia, joiden muuttaminen tehtiin sosialistisen vallankumouksen pelossa erittäin vaikeaksi. Perusta on edelleen sama nykyisessä perustuslaissa, joka kohta täyttää 17 vuotta.

Nyt nykyisistä hallituspuolueista on alkanut kuulua vaatimuksia perustuslain tiukkojen määräysten lieventämisestä, koska niin monet hallitukset kaavailemat muutokset ovat törmänneet perustuslailliseen muuriin. Kaikkien lakien tulisi tämän päivän trendien mukaisesti olla ketteriä, eivätkä ne saisi olla esteenä vallankumouksellisillekaan ”uudistuksille”.

Meillä eduskunnan perustuslakivaliokunta antaa lausunnot lakiehdotusten suhteesta perustuslakiin. Vaikka teoriassa kai olisi mahdollista, että sen päätökset olisivat riippuvaisia kulloisenkin hallituksen poliittisesta väristä, ei vakavasti otettavia vaatimuksia perustuslaillisesta tuomioistuimesta ole esitetty. Lieneekö syy siinä, että tuomioistuinkäsittelyt kestäisivät kauan ja tulisivat jälkikäteen? Valiokuntamenettelyllä päätös saadaan nopeasti ja ennaltaehkäisevästi.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kertoi viime viikonloppuna järisyttävän uutisen: Hän on tehnyt kaikkensa korjatakseen hallituksen ongelmallisia ja puutteellisesti sekä hätäisesti valmisteltuja lakiesityksiä. Häntä ei ole haluttu kuunnella.

Talvivaara ja Finavian johdannaiskaupat ovat olleet taloudellisia katastrofeja, mutta mitähän oikeuskanslerin ulostulo lopulta aiheuttaa. Puolan tie ei saa olla meidän tiemme.

