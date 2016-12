Rogue One -filmi rakettivauhtia suurmenestykseksi

|

Tähtien sota -elokuvasarjan uusin filmi Rogue One jatkaa nousuaan suurmenestykseksi. Elokuva hallitsi Pohjois-Amerikan elokuvamarkkinoita toista viikonloppua peräkkäin, kun se keräsi joulunpyhinä yli 71 miljoonan dollarin pääsylipputulot.

Rogue One on nyt tuottanut Pohjois-Amerikassa yhteensä 293 miljoonaa dollaria. Summa vastaa 280:tä miljoonaa euroa.

Elokuvan pääosassa nähdään Felicity Jones.

Rogue Onen epäiltiin ennalta joutuvan Yhdysvaltain oikeiston epäsuosioon, kun elokuvan käsikirjoittajat Chris Weitz ja Gary Whitta olivat verranneet tviiteissään tulevaa presidenttiä Donald Trumpia Tähtien sota -saagan pahaan Imperiumiin. Trumpin kannattajat yllyttivät sen jälkeen katsojia boikotoimaan elokuvaa.

Tuottajayhtiö Disneyn johto kiirehti korostamaan, että Rogue Onessa ei ole poliittisia kommentteja Trumpia vastaan.

STT

