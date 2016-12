Saarijärvellä kolme loukkaantunutta – yksi loukkaantui Sipoossa

|

Kolme ihmistä on loukkaantunut Saarijärvellä henkilöauton ja säiliöauton kolarissa, tiedottaa Vaasan hätäkeskus.

Alustavien tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita on yksi. Hän oli etupenkillä kuljettajan vieressä istunut nainen. Yksi loukkaantuneista oli takapenkillä istunut neljävuotias poika.

Kaikki loukkaantuneet olivat henkilöautossa, ja heidät on kuljetettu sairaalaan.

Onnettomuus tapahtui Kokkolantiellä Lamminahontien risteyksessä. Päivystävän palomestarin Tapani Kellosaaren mukaan tilanne sai luultavasti alkunsa, kun henkilöauto oli liukkaan ja loskaisen kelin takia ajautunut vastaantulijoiden kaistalle ja törmännyt säiliöautoon.

Tie on edelleen poikki, ja onnettomuusalueelle on järjestetty kiertotie.

Säiliöauto kuljetti 50-prosenttista vetyperoksidia, jota oli kyydissä 43 tonnia. Auton säiliöt ovat ehjät, eikä vaarallista ainetta ole vuotanut mihinkään.

Yksi loukkaantui Sipoossa

Yksi ihminen loukkaantui Sipoossa, kun pakettiauto suistui tieltä ja kaatui, kertoo Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Pakettiautossa oli kaksi ihmistä, mutta toinen heistä ei loukkaantunut.

Palomestarin mukaan onnettomuus johtui todennäköisesti liian kovasta nopeudesta huonossa ajokelissä. Palomestarin mukaan ajokeli on ollut alueella huono, sillä lämpötila on ollut plussalla, mutta tiet ovat jäässä. Jään päällä oleva vesi tekee teistä erityisen liukkaita.

