Salo laittaa 100 000 eurolla vauhtia hyperloop-selvityksiin

Salon kaupunki tutkii, millaisia mahdollisuuksia hyperloop voisi tarjota alueelle.

Kaupunki aikoo teettää aiheesta taloudellisiin ja teknisiin kysymyksiin keskittyvän raportin, jonka tekemiseen on varattu maksimissaan 60 000 euroa. Työ on parhaillaan julkisessa kilpailutuksessa, joka on avoinna 29. joulukuuta asti.

Raportilta toivotaan vastauksia moniin kysymyksiin. Ydinkysymyksenä on, millaisia maankäytöllisiä ja kaavoituksellisia vaatimuksia testiradan rakentamiseen liittyisi.

– Se on iso kysymys, voidaanko olemassa olevia tie- ja rataväyliä mahdollisesti hyödyntää, sanoo ohjelmapäällikkö Anita Silanterä Salon kaupungilta.

Ulkopuolisen konsulttityön hankkimisen lisäksi Salo aikoo palkata määräaikaisen projektiasiantuntijan selvittämään hyperloopin mahdollisuuksia.

Asiantuntijalta toivotaan etenkin valmiuksia kartoittaa nopealla aikataululla, olisiko Salossa edellytyksiä hyperloop-testiradan ja innovaatiokeskuksen perustamiselle.

Kaupunki on varannut yhteensä 100 000 euroa hyperloop-asian selvittelyyn. Lisäksi Tekes rahoittaa hanketta.

Hyperloop on liikennemuoto, jossa magneettikentän päällä leijuva kapseli kiitää tunnelissa jopa 1 200 kilometriä tunnissa. Putki on pumpattu lähes tyhjäksi ilmasta, jolloin ilmanvastusta ei ole.

Hyperloop One -yhtiö kehittää ja testaa liikennevälinettä Nevadan autiomaassa Yhdysvalloissa. Toimivaa hyperloopia ei ole vielä olemassa.

