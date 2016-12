Sateet alkavat helpottaa – parempaa ajokeliä luvassa

|

Sateet alkavat olla tältä päivältä ohi, ja ajokeli on suuressa osassa maata normaali, kertoo Ilmatieteen laitos. Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa voidaan saada lumi- ja räntäsateita, jotka siirtyvät iltakahdeksaan mennessä maan itäpuolelle. Muualla maassa on poutaa ja heikkoja sateita.

Pilvipeite rakoilee Pohjanmaalla, missä lämpötila voi laskea pakkaselle. Ilmatieteen laitos varoittaa, että sivutiet voivat tällöin olla liukkaita.

Uusia sateita lähestyy huomenna Ruotsista. Lounais-Suomessa lämpötila voi nousta jopa seitsemään asteeseen ja muualla etelässä viiteen asteeseen. Maan keskivaiheilla lämpötilat ovat parin lämpöasteen ja nollan välillä. Pohjoisessa on pientä pakkasta. Jos Lapissa selkenee yöksi, lämpötila voi laskea kahteenkymmeneen pakkasasteeseen aamulla.

Ruotsissa jopa tuulta jopa 29 m/s

Etelä-Norjassa, Etelä- ja Keski-Ruotsissa sekä Tanskassa syvä matalapaine aiheuttaa myrskyä ja kovaa tuulta seuraavan puolentoista vuorokauden ajan, Ilmatieteen laitos kertoo.

Ruotsin meteorologian ja hydrologian instituutti on varoittanut tuulista, jotka voivat joulupäivänä yltyä jopa 29 metriin sekunnissa, kertoo Dagens Nyheter.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen arvioi, että Norjan länsirannikolla kuten Bergenissä ja Stavangerissa tuulet voivat olla jopa yli 30 metriä sekunnissa.

– Varmasti joitakin vahinkoja syntyy ja liikenne puuroutuu. Siltoja ehkä joudutaan sulkemaan Tanskan salmissa ja Etelä-Ruotsissa, Tuovinen sanoo.

Hänen mukaansa myrskyt eivät saavu Suomeen, vaan matalapaine liikkuu Ruotsin ja Gotlannin halki Baltiaan.

Suomessa kovia puuskia voidaan saada länsirannikolla ja Ahvenanmaalla 27. joulukuuta aamusta.

– Muualla maassa luoteistuuli on puuskaista ja navakkaa, mutta ei mitään sellaista myrskyluokkaa.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/smhi-stormvarnar-infor-annandagen/

STT

