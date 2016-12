Seudun luontohelmet esittelevät luontoa monipuolisesti

|

Salon seudulta löytyy monta käymisen arvoista luontokohdetta. Niistä on poimittu listalle neljä varsinaista helmeä, jotka kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton nimeämiin sataan luontohelmeen. Nämä helmet juhlistavat Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa ensi vuonna.

Salon seudun helmet esittelevät suomalaista luontoa monipuolisesti, sillä kohteet ovat hyvin erilaisia.

SSS tutustui seudun luontohelmiin eri ihmisten silmin. Esimerkiksi Pohjan-Kiskon järviylänköalueella käytiin yhdellä pienellä järvellä, Skogängsgölen rannalla Raaseporin luonnonsuojeluyhdistyksen Emilia Horttanaisen sekä Klinkbackan koululaisten kanssa, sillä Horttanaiselle ylänköalue on tuttu nimenomaan peheen lasten retkikohteena.

Kiskonjoen luontohelmen oman suosikkikohteensa esitteli perniöläinen luontoharrastaja Jarmo Markkanen, jolle alue on tuttuakin tutumpi.

Hyyppärän harjualueesta poimi sen hyvin tunteva ely-keskuksen ylitarkastaja Iiro Ikonen omat helmensä ja Purunpäästä kemiönsaarelainen WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu.