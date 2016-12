Siperian myrkkyalkoholiin kuolleita jo yli 70

|

Venäjällä myrkyllistä kylpynestettä juoneista jo yli 70 on kuollut, kertoo maan terveysministeriö. Kaikkiaan yli sata ihmistä joi metanolia sisältävää kylpynestettä Irkutskin kaupungissa Siperiassa.

Viranomaiset ovat pidättäneet toistakymmentä kylpynesteen valmistukseen tai myyntiin osallistunutta henkilöä. Siberia Timesin haastattelemien terveysviranomaisten mukaan kuolleiden korkea määrä johtuu siitä, että uhrit nauttivat metanolia niin paljon ja hakeutuivat hoitoon liian myöhään.

Lehden mukaan noin puolet myrkytyksen saaneista olisi naisia. Myös hengissä selvinneet ovat kokeneet kovia. 33-vuotias Aleksei kertoi juoneensa vain yhden lasillisen ennen kotiinpaluuta.

– Söimme illallista. Leikin lasten kanssa ja menin nukkumaan. Aamulla olin sokea, mies kertoo Siberia Timesille.

Tutkijoiden mukaan orapihlajakylpynesteen etiketissä oli asianmukainen huomautus, ettei tuotetta ole tarkoitettu juotavaksi. Tuoteselosteen mukaan neste kuitenkin sisältäisi etanolia, ei muun muassa jäähdytysnesteistä tuttua myrkyllistä metanolia, kertoo BBC.

Presidentti Vladimir Putin on määrännyt alkoholia sisältävien parfyymien ja puhdistusnesteiden myyntiä koskevia lakeja kiristettäväksi ensi kesään mennessä. Harkittavana on myös normaalien alkoholijuomien verojen alentaminen, jotta korvikealkoholin käytöstä tulisi vähemmän houkuttelevaa.

