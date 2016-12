Suden kaatokiintiöksi 53 eläintä

|

Suden kaatokiintiö metsästysvuosille 2016-2018 on poronhoitoalueen ulkopuolella 53 sutta vuodessa. Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti kiintiön tänään. Metsästysvuosi alkaa vuosittain elokuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa.

Arvion mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella elää 200-248 sutta. Jos susia kaadetaan kiintiön sallima määrä, susikanta pienenee enintään noin neljänneksen. Lausuntojen aikana asetusluonnoksessa ollutta määrää korotettiin 13 sudella Luonnonvarakeskuksen (Luke) tarkentuneen kanta-arvion vuoksi.

Susikiintiöön lasketaan mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella myös esimerkiksi vahinkoperusteisilla luvilla saatu saalis, poliisin määräyksellä lopetetut sudet sekä liikenteessä tai laittomaan metsästykseen kuolleet sudet. Riistakeskus seuraa erityisesti alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.

Luken arvion mukaan Suomessa on 32-38 susilaumaa, joista 21-27 laumalla on reviiri Suomen rajojen sisäpuolella. Laumojen kokonaismäärässä ei näytä tapahtuneen merkittävää muutosta vuosi sitten joulukuussa tehdystä väliarviosta.

”Kiintiö täysin riittämätön”

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtajan Reijo Hongiston (ps.) mielestä susien kaatokiintiö on täysin riittämätön. Hänen mukaansa kiintiön pitäisi olla vähintään 80 sutta. Hänen mukaansa joka päivä eri puolilta maata tulee yhteydenottoja susien aiheuttamista vahingoista.

– Brysselin ja Helsingin herrat tietävät muka paremmin, mikä on susitilanne Suomen maakunnissa, kummastelee Hongisto tiedotteessaan.

Hänen mukaansa kiintiö ei riitä takaamaan susireviirillä asuvien tarpeita ja turvallisuutta.

STT

