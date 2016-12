Suden kaatokiintiöt vahvistettu

|

Suden vuotuiseksi kaatokiintiöksi metsästysvuosille 2016–2018 on poronhoitoalueen ulkopuolella vahvistettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 53 sutta. Lausunnolla olleen asetusluonnoksen määrää nostettiin 13 sudella Luonnonvarakeskuksen tarkentuneen kanta-arvion vuoksi.

Arvion mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella elää 200–248 sutta. Jos susia kaadetaan kiintiön sallima määrä, susikanta pienenee enintään 21–26 prosenttia. Suurin sallittu saalismäärä ei ole tavoite, vaan yläraja Suomen riistakeskuksen myöntämille poikkeusluville.

Asetus tulee voimaan 28.12.2016. Poikkeuslupien nojalla tapahtuva metsästys voi alkaa joustavasti heti luvan myöntämisen jälkeen. Näin pystytään paremmin seuraamaan annettujen lupien vaikutusta susikantaan sekä saaliiksi päätyvien alfanaaraiden määrää, ja huomioimaan tilanne myöhemmissä päätöksissä.

Susikiintiöön lasketaan mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella myös esimerkiksi vahinkoperusteisilla luvilla saatu saalis, poliisin määräyksellä lopetetut sudet sekä liikenteessä tai laittomaan metsästykseen kuolleet sudet. Lupaharkinnassa kiintiön käyttöön vaikuttaa myös se, minkälaisista yksilöistä sen hetkinen saalis koostuu. Erityisesti Riistakeskus seuraa alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.

Luonnonvarakeskus julkisti väliarvion susikannasta joulukuun alussa. Sen mukaan Suomessa arvioidaan olevan 32–38 susilaumaa, joista 21–27 laumalla on reviiri Suomen rajojen sisäpuolella. Poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen alueella tavattiin yhteensä 31–37 laumaa, joista 20–26 laumalla on reviiri Suomessa.