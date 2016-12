Suomalaisille maalikimara NHL:ssä – Jagr nousi pistepörssin liigahistorian kakkoseksi

|

Jääkiekon NHL:ssä suomalaiset ylsivät yön kierroksella maalikimaraan: viisi taalajäille lähtenyttä pääsi maalien makuun.

Aleksander Barkov laukoi Floridan ainoan osuman kotipelissä, jossa Tuukka Raskin Boston kävi kylvettämässä isäntiä luvuin 3-1.

Floridalla oli kuitenkin syytä juhlaan: Barkovin maalin syötti Jaromir Jagr, joka näin nousi NHL:n historian toiseksi tehokkaimmaksi pistemieheksi ohi Mark Messierin. 44-vuotias tshekki on nyt kerännyt liigassa 1 888 tehopistettä.

– On kunnia luovuttaa tämä viestikapula sinulle, Messier onnitteli Jagria. Tehokaksikko pelasi kauden 2003-2004 samassa seurassa, New York Rangersissa.

Jagr myönsi toivoneensa, että illan tehopiste olisi tullut hänelle kauniilla maalilaukauksella omasta lavasta. Pinna kuitenkin tuli kimmokkeella, joka päätyi sopivasti Barkoville.

Pistepörssin ykkössijasta ei Jaromir Jagrin kannata haaveilla – Wayne Gretzky kahmi urallaan lähemmäs 3 000 tehopistettä.

Columbus nöyryytti hallitsevaa mestaria

Kuluvan kauden NHL-maalipörssin kärkipaikoilla kiitävä Patrik Laine toimitti kiekon maaliverkkoon tälläkin kierroksella. Hänen seuransa Winnipeg voitti vieraspelissä Vancouverin 4-1. Isäntien ainoan maalin värkkäsi Markus Granlund.

Carolinan Sebastian Aho puolestaan niittasi voiton sinetöineen osuman, kun joukkue haki vieraspisteet Buffalosta lukemin 3-1.

Montrealin Artturi Lehkonen teki maalin kotiottelussa Minnesotaa vastaan. Minnesota kuitenkin oli parempi maalein 4-2, ja vieraiden Mikael Granlund sai nimiinsä kaksi maalisyöttöä.

Tampa Bayn Valtteri Filppula keräsi hänkin kaksi maalisyöttöä. Joukkue kaatoi kotonaan St. Louisin 5-2.

Kauden yllättäjä, Markus Nutivaaran seura Columbus ei kunnioittanut hallitsevaa mestaria Pittsburghia pätkääkään. Pittsburghin supertähti Sidney Crosby ampui pelin avausmaalin, mutta sen jälkeen osumia latoi vain Columbus. Tulostaululla olivat lopuksi murskaluvut 7-1.

