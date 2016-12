Syyria syyttää kapinallisia Damaskoksen vesien myrkyttämisestä

|

Syyrian Damaskoksessa vedenjakelu on poikki jo kolmatta päivää. Syyrian hallinnon mukaan syynä on se, että kapinallisryhmät ovat tahallaan myrkyttäneet vedet.

Syyrian valtiollisen uutistoimiston mukaan kapinalliset hyökkäsivät lähteille Wadi Baradassa ja Ain al-Fijehissä kaupungin luoteispuolella. Hallitusta lähellä olevan Al-Watan-lehden mukaan kapinalliset saastuttivat vesivarat muun muassa dieselillä.

Viranomaisten tiedotteen mukaan kaupungilla on säiliöissään vielä hieman puhdasta vettä, mutta uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan sitä oli pumpattu vain hetken aikaa kahteen kaupunginosaan.

Damaskoksessa asuu arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä ja sen lähiöissä 3,5 miljoonaa lisää. Kaupunki on pitkälti säästynyt Syyrian sisällissodalta, mutta kapinalliset ovat vallanneet alueita sen ympäriltä.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan vedenjakelukatko alkoi Syyrian hallituksen joukkojen pommitettua kapinallisia Ain al-Fijehissä ja Wadi Baradassa.

STT

