Tähtien sodan tähdiltä tukiviestejä sydänkohtauksen saaneelle Fisherille

Tähtien sota -elokuvasarjan näyttelijät ovat lähettäneet tukiviestejä sydänkohtauksen saaneelle kollegalleen Carrie Fisherille. Fisher, 60, on tehohoidossa saatuaan sydänkohtauksen lennolla Lontoosta Los Angelesiin perjantaina. Hänet tunnetaan erityisesti roolistaan prinsessa Leiana Tähtien sota -elokuvissa.

Hollywood-tähti Harrison Ford sanoi olevansa järkyttynyt ja surullinen kuultuaan Fisherin sairauskohtauksesta. Ford näytteli alkuperäisessä Tähtien sota -trilogiassa sekä viime vuonna ensi-iltansa saaneessa The Force Awakens -elokuvassa salakuljettaja Han Soloa. Ford kuvaili lehdistötiedotteessaan Fisheriä rakkaaksi ystäväkseen.

– Ajatuksemme ovat Carrien ja hänen perheensä ja ystäviensä luona, Ford sanoi.

Myös Leian kaksoisveljeä Luke Skywalkeria näytellyt Mark Hamill on pahoitellut Fisherin sairastumista.

– Aivan kuin vuosi 2016 ei voisi mennä pahemmaksi. Lähetämme rakkautta Carrie Fisherille, Hamill tviittasi.

Mediatietojen mukaan Fisher oli sydänkohtauksen saadessaan palaamassa Lontoosta Amazonin tuottaman tv-komedian Catastrophen kuvauksista.

