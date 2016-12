Taifuuni Nock-Ten vyöryi Filippiineille 235 kilometrin tuntivauhdilla

|

Voimakas taifuuni on rantautunut Filippiinien itäosiin, kertoo Filippiinien ilmatieteen laitos.

Taifuuni rantautui Catanduanesin saarelle puolilta päivin 12 Suomen aikaa, ilmatieteen laitos kertoi Twitterissä.

Tuulenpuuskat ovat saavuttaneet 235 kilometrin tuntivauhdin.

Nock-Teniksi nimetyn taifuunin aiheuttamista tuhoista ei ole toistaiseksi tietoa.

Yli 100 000 ihmistä on evakuoitu Catanduanesilta ja läheiseltä Bicolin alueelta. Viranomaiset ovat varautuneet myrskyn tuloon muun muassa varaamalla evakuointikeskuksiin ruokaa ja lääkkeitä.

Lähestyvän myrskyn takia satamia sekä lauttareittejä on suljettu ja lentoja peruttu, mikä on vaikeuttanut joulun matkustajaliikennettä. Joulun aikaan Filippiineillä sadattuhannet ihmiset matkustavat kotiseuduilleen viettämään juhlapyhiä.

Filippiinejä raastaa vuosittain parisenkymmentä myrskyä. Nock-Ten lähestyy saaria kuitenkin normaalin taifuunikauden ulkopuolella.

STT

