Taifuuni pilasi miljoonien joulun Filippiineillä

|

Voimakas taifuuni on katkonut sähköt miljoonilta Filippiinien itäosissa. Tuhannet ihmiset ovat paenneet kodeistaan taifuunin tieltä, mutta tiettävästi kukaan ei ole kuollut myrskyn aiheuttamissa tuhoissa.

Nock-Teniksi nimetty taifuuni iski Catanduanesin saarelle ja Bicolin niemimaalle alkuillasta paikallista aikaa. Valtaosasta Bicolin niemimaata sähköt ovat poikki.

Myrskyn odotetaan ohittavan pääkaupunki Manilan huomenna iltapäivällä. Pelastushenkilöstö on asetettu valmiuteen tiheämmin asutetuilla alueilla Manilan lähistöllä.

Maan armeija on auttanut ihmisten kuljettamisessa pois vaara-alueilta. Viranomaiset varautuivat myrskyn tuloon muun muassa varaamalla evakuointikeskuksiin ruokaa ja lääkkeitä.

Satamia ja lauttareittejä on suljettu sekä lentoja peruttu, mikä on vaikeuttanut joulun matkustajaliikennettä. Joulun aikaan Filippiineillä sadattuhannet ihmiset matkustavat kotiseuduilleen viettämään juhlapyhiä.

Filippiinejä raastaa vuosittain parisenkymmentä myrskyä. Nock-Ten iski maahan normaalin taifuunikauden ulkopuolella.

STT

Kuvat: