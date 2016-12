|

Tänään tapaninpäivänä on joulun paluuliikenteen vilkkain päivä, kertoo Liikennevirasto. Paluuliikenteen huippu ajoittuu kello 13:n ja 20:n välille. Vilkkain tieosuus on valtatie 4 Lahdesta Helsinkiin.

Liikenneviraston mukaan joulun liikenteessä on tänä vuonna ruuhkaisempaa kuin viime vuonna. Syynä on se, että liikenne jakaantuu vain muutamalle päivälle.

STT

