Trump: USA:n tulisi kaataa Israelin siirtokuntarakentamisen kielto YK:ssa

Yhdysvaltojen pitäisi estää veto-oikeudellaan Israelin siirtokuntarakentamisen pysäyttämistä vaativa päätöslauselma, sanoo maan tuleva presidentti Donald Trump. Turvallisuusneuvoston on määrä äänestää asiasta vielä tänään.

– Kuten Yhdysvallat on jo pitkään sanonut, rauha Israelin ja palestiinalaisten välille saadaan vain osapuolten välisillä suorilla neuvotteluilla, ei YK:n sanelemilla ehdoilla. Päätöslauselmaehdotus jättää Israelin hyvin huonoon neuvotteluasemaan ja on erittäin epäedullinen israelilaisille, Trump sanoi lausunnossaan.

Yhdysvallat kaatoi vuonna 2011 samansisältöisen päätöslauselmaehdotuksen, mutta maan suhtautumisesta Egyptin tänään äänestykseen tuomaan päätöslauselmaan ei ole varmuutta.

Kovan linjan kannattajat Israelin hallituksessa katsovat Trumpin valinnan merkitsevän mahdollisuutta laajentaa Israelin siirtokuntia miehitetyllä Länsirannalla. Lisäksi Trump on valinnut uudeksi Israelin suurlähettilääksi David Friedmanin, jonka mielestä Yhdysvaltojen ei tule painostaa Israelia rajoittamaan siirtokuntien rakentamista.

