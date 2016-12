Trump: YK:n siirtokuntalauselma vaikeuttaa rauhanprosessia

|

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma Israelin siirtokunnista vaikeuttaa rauhanprosessia alueella, sanoo Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump.

Trump kommentoi Twitterissä, että päätöslauselma oli Israelille suuri häviö, jonka jälkeen rauhasta neuvotteleminen on vaikeampaa.

– Pahempi juttu, mutta saamme sen (rauhansopimuksen) tehtyä kuitenkin, Trump kirjoitti Twitterissä.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöksessä vaaditaan Israelia lopettamaan siirtokuntien rakentaminen palestiinalaisalueille. Israel on tyrmännyt vaatimuksen.

Israel myös arvosteli jyrkästi Yhdysvaltain väistyvää presidenttiä Barack Obamaa. Yhdysvallat pidättäytyi äänestämästä asiassa turvallisuusneuvostossa, mikä teki mahdolliseksi päätöksen läpimenon.

Turvallisuusneuvoston 15 jäsenestä 14 äänesti siirtokuntapäätöksen puolesta. Päätöslauselman mukaan Israelin siirtokunnilla ei ole oikeudellista perustaa ja ne vaarantavat Lähi-idän kahden valtion ratkaisun eli itsenäisen Palestiinan perustamisen Israelin rinnalle.

Trump vaati veto-oikeuden käyttöä

Ennen turvallisuusneuvoston päätöslauselmaäänestystä Trump sanoi, että Yhdysvaltain tulisi käyttää veto-oikeuttaan päätöslauselmaa vastaan.

– Kuten Yhdysvallat on pitkään viestittänyt, rauha israelilaisten ja palestiinalaisten välille syntyy vain osapuolten suorilla neuvotteluilla, ei YK:n sanelemilla ehdoilla, Trump sanoi torstaina lausunnossa.

Trump on valinnut tulevaksi suurlähettilääkseen Israeliin David Friedmanin, joka on sanonut, ettei Yhdysvallat aio painostaa Israelia lopettamaan siirtokuntarakentamista miehitetyllä Länsirannalla.

STT

