Tunisiassa otettu kiinni kolme epäiltynä yhteyksistä Berliinin iskuun

|

Tunisiassa on otettu kiinni kolme ihmistä, joiden epäillään liittyvän Berliinin maanantaiseen rekkaiskuun, kertoo Tunisian sisäministeriö.

Yksi heistä on rekkaiskusta epäillyn Anis Amrin siskonpoika. Kiinni otetut ovat 18-27-vuotiaita.

Ministeriön mukaan epäillyt ovat terroristisolun jäseniä ja liittyvät Anis Amriin. Amri ammuttiin eilen Milanossa. Kiinniotot tehtiin eilen.

Sisäministeriön mukaan Amri on lähettänyt rahaa siskonpojalleen ja kannustanut tätä vannomaan uskollisuutta äärijärjestö Isisille.

Siskonpoika kertoi tutkijoille, että Amri oli lähettänyt hänelle rahaa postissa, jotta hän pääsisi Amrin luo Saksaan.

Amrin epäillään kaapanneen rekan ja ajaneen joulutorille maanantaina Berliinissä. Isisin nimiinsä ottamassa iskussa kuoli 12 ihmistä ja loukkaantui kymmeniä, heidän joukossaan yksi suomalainen.

Poliisi pysäytti Amrin Milanossa Italiassa perjantaina rutiinitarkastuksessa. Amri ampui poliiseja kohti, jolloin poliisi ampui hänet kuoliaaksi.

STT

Kuvat: