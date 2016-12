Työttömyys jatkuu kireänä

|

Marraskuun tuoreet työttömyysluvut maalaavat Salon seudulle samanlaisia näkymiä kuin tihkusateinen, harmaa sää. Kirkasta valoa ei marraskuun luvuista vielä näy, mutta toisaalta mitään käännettä heikompaan suuntaan ei myöskään koettu.

Työttömyys on talousalueella hitaasti mutta tasaisesti hellittänyt otettaan jo viime keväästä lähtien.

Vaikein tilanne on Salossa, jossa työtä vailla oli marraskuun lopussa 15,7 prosenttia työvoimasta. Viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli 16 prosenttia, eli parannusta on 0,3 prosenttiyksikköä.

Pitkästä aikaa Salo nousi työttömyystilastoissa koko maakunnan kärkeen, kun Turun työttömyys jäi Saloa pienemmäksi. Yleensä työttömyys on korkeinta maakunnan keskuskaupungissa. Nyt Turun työttömyysaste on 15,4 eli 0,3 prosenttiyksikköä Saloa parempi.

Yleisesti Salon seudun kuntien työllisyystilanne on kohentunut kuluneen vuoden aikana. Työttömyys on viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi vain Koskella ja Paimiossa.

Salon lisäksi työttömyys on hellittänyt otettaan Kemiönsaaressa, Marttilassa, Sauvossa ja Somerolla. Erityisen vahva nousu on nähty Marttilassa, jossa työttömyys on hellittänyt peräti 3,7 prosenttiyksikköä. Marttilan työttömyysaste on nyt 8,7 kun se vuotta aikaisemmin oli 12,4.

Salon seudun alhaisin työttömyysaste on Sauvon 8,1 prosenttia.

Talouden varovaiset kasvunäkymät antavat toiveita työllisyystilanteen paranemisesta. Autoteollisuudessa ja laivanrakennusalalla puhutaan jo työvoimapulasta. Nyt työvoimasta uhkaa tulla pulaa myös rakennusalalla.

Työvoiman kysyntä kohdistuu maakunnassa Turkuun ja lähiympäristöön sekä toisaalta Uuteenkaupunkiin ja Vakka-Suomeen. Kysynnän kasvu tuonee myös Saloon uusia työpaikkoja esimerkiksi alihankintayrityksiin.

Uusien työpaikkojen saaminen onkin nyt ensisijaisen tärkeää koko seudun elinvoimaisuuden vuoksi. Microsoft-kiinteistön kauppa ja osaamiskeskuksen perustaminen tulevat hyvään aikaan. Vaikka kaikkein suurimmat toiveet uusista työpaikoista eivät toteutuisikaan, on jokainen työpaikka tärkeä.

Jos Meriniittyyn saadaan aluksi vaikka vain sata uutta työpaikkaa, ollaan hyvällä tiellä kohti parempaa huomista.