Uudenvuoden ilotulituksissa räiskyy 100-vuotias Suomi

Uudenvuoden ilotulitusten budjetit vaihtelevat noin 5 000 eurosta aina kymmeniintuhansiin euroihin isoissa kaupungeissa, selviää STT:n soittokierroksesta.

Tuleva Suomi 100 -juhlavuosi näkyy niin ilotulitusten teemoissa kuin budjeteissa. Esimerkiksi Oulussa uudenvuoden juhlaan on tavallisesti käytetty noin 5 000 euroa, josta arviolta 3 000 on kulunut ilotulitukseen, sanoo tuottaja Janita Jämsén.

Nyt uusivuosi käynnistää Oulussa juhlavuoden, joten juhlinnan päättävän esityksen hinta on noin 20 000 euroa. Mukaan on laskettu koko teos esiintyjineen.

– Siinä on Finlandiaan suunniteltu ilotulitus ja pyroshow, 100-henkinen kuoro ja videoteos, Jämsén kertoo.

Myös Helsingissä panostetaan juhlavuoden takia. Kun kaupungin ilotulitusbudjetti on tavallisesti noin 20 000 euroa, tänä vuonna viiden minuutin mittainen show kustantaa noin 40 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

– Juhlavuosi näkyy sisällössä ja teemassa. Siinä kuljetaan maantieteellisesti läpi Suomen ja neljän vuodenajan, vastaava tapahtumatuottaja Erika Poikolainen kertoo.

Turun budjetti ennallaan

Turussa ilotulitetaan uutenavuotena ja syyskuussa Turun päivänä. Tänä vuonna niiden yhteishinta on hieman päälle 9 000 euroa, kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen. Budjetti on sama kuin aikaisempina vuosina.

– Ne ovat kutakuinkin samanlaiset ilotulitukset, joten siitä tulee noin 4 500 euroa uudenvuoden ilotulituksen osalta. Sillä saa varsin näyttävän ilotulituksen. Siihen mahtuu loppuhuipennus, isoja paukkuja, Akkanen sanoo.

Turku pyysi kilpailutuksen yhteydessä, että ilotulituksessa näkyy Suomi 100 -juhlavuosi. Luvassa onkin enemmän sinivalkoisia raketteja.

Tampereella ilotulitetaan kaupungin laskuun vain itsenäisyyspäivänä. Uudenvuoden ilotulituksen ovat jo useamman vuoden ajan hoitaneet paikalliset yrittäjät, kertoo tapahtumajohtaja Perttu Pesä.

– Kaupunki antaa siihen parin tonnin sponssin, että saavat hoidettua turvallisuusjärjestelyt ja muut.

Ilotulitteiden myynti kuluttajille kaupoissa alkaa huomenna.

