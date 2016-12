Väkivallan uhalta ei pääse turvaan

|

Vain hyvin lyhyen ajan sisällä uutisoitiin taas kolmesta väkivaltaisesta iskuista. Tapahtumapaikat olivat Berliini, Ankara ja Zürich. Berliinissä ajettiin kuorma-auto väkijoukkoon joulutorilla. Ankarassa ammuttiin Venäjän suurlähettiläs. Zürichissä riehuttiin ampuma-aseella moskeijassa.

Tapauksilla ei liene mitään yhteyttä keskenään. Sitä suuremmalla syyllä koettu väkivalta herättääkin turvallisuusviranomaiset kaikissa Euroopan maissa. Väkivallan mahdollisuus on koko ajan läsnä, eikä siltä olla turvassa yhdessäkään maassa.

Terrorismin tavoite on tuhon tuottaminen ja pelon ilmapiirin lietsominen. Terrorismiksi tuhotyön tekee poliittinen tai uskonnollinen motiivi, jonka tekijät katsovat oikeuttavan heidän tekonsa.

Kuorma-auton ajaminen väkijoukkoon on silmitöntä tappamista ja tuhoamista. Teko myös osoittaa, minkälaisten uhkien kanssa pahimmillaan ollaan tekemisissä. Arkipäiväinen kuorma-auto voi olla suurta tuhoa tekevä ase.

Tämä antaa myös kuvan siitä, miten vaikean haasteen edessä turvallisuusviranomaiset ovat. Iskujen estäminen ennakolta on mahdollista vain silloin, kun viranomaiset tavalla tai toisella saavat tietoa vireillä olevista iskusuunnitelmista ja pääsevät niihin käsiksi ennen kuin räjähtää.

Vasta tutkinnassa selviää, ovatko äskeisten tekojen takana terroristijärjestöt. Ennen kuin taustat saadaan selville, terrorismilta ne näyttävät.

Aivan ongelman ytimessä on tekojen ja niiden taustojen tutkiminen ja syyllisten saaminen selville. Se tieto auttaa myös väkivaltaisten iskujen ennakoimisessa ja ennalta estämisessä. Vihollinen on tunnistettava, että sitä voidaan tehokkaasti vastustaa.

Myös Berliinin iskun selvittämisen ydinkysymys on autoa ajaneen tekijän tunnistaminen ja löytäminen.

Tekoon syyllisten saaminen vastuuseen on välttämätöntä, on kyseessä sitten yksinäinen tekijä tai terroristijärjestön lähettämä iskijä. Niin kauan kuin tekijä liikkuu vapaana, se antaa pelolle lisää kasvualustaa.