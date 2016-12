Venäjä: Mustaanmereen pudonneen koneen musta laatikko on löytynyt

|

Venäjän puolustusministeriön mukaan Mustaanmereen sunnuntaina syöksyneen venäläiskoneen musta laatikko on löytynyt. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Tass.

Löytynyt musta laatikko tallensi koneen lentotietoja. Ministeriön mukaan laite löytyi reilun 1,5 kilometrin päässä rannasta noin 17 metrin syvyydestä.

Sukeltajat löysivät eilen merestä koneen rungon osia. Venäjän hätätilaministeriön mukaan runko löytyi runsaan puolentoista kilometrin päästä rannikosta vajaan 30 metrin syvyydestä.

Putoamisen syytä ei toistaiseksi tiedetä. Venäjän turvallisuuspalvelu tutkii neljää mahdollista teoriaa, jotka ovat lentäjän virhe, tekninen vika, vääränlainen polttoaine ja vieras esine koneen moottorissa. Terrorismi on suljettu pois mahdollisten syiden joukosta.

Venäjän ilmavoimille kuuluneen koneen kyydissä oli 92 ihmistä. Heistä yli 60 kuului Aleksandrovin yhtyeeseen, joka on entisen Puna-armeijan kuoron perinteen jatkaja. Kaikkien koneessa olleiden oletetaan kuolleen.

Mustanmeren rannikolta Adlerin kaupungista varhain sunnuntaiaamuna lähtenyt kone katosi tutkasta pian nousun jälkeen.

Kone oli matkalla Syyriaan Venäjän ilmavoimien Hmeimimin tukikohtaan lähelle Latakian rannikkokaupunkia. Siellä oli tarkoitus järjestää uudenvuoden juhlallisuuksia Venäjän ilmavoimille. Myös koneessa olleiden muusikkojen oli tarkoitus esiintyä uudenvuoden juhlallisuuksissa.

