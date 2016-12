Venäjän armeijan kone kadonnut tutkasta, mukana muusikkoja ja mediaa

|

Venäjän armeijan kone on kadonnut tutkasta noustuaan ilmaan Adlerin kaupungista Sotshin lähellä, raportoivat venäläismediat. Venäjän puolustusministeriön mukaan koneessa on 91 ihmistä, 83 matkustajaa ja kahdeksan miehistön jäsentä.

Venäjän puolustusministeriön mukaan koneessa on myös Venäjän armeijan kuoron muusikkoja sekä yhdeksän median edustajaa.

Kone hävisi tutkasta noin 20 minuuttia nousunsa jälkeen, lähteet kertovat Interfax-uutistoimistolle. Kadonnut kone on tyypiltään Tu-154. Ministeriön mukaan sitä etsimään on lähetetty etsintä- ja pelastusjoukkoja.

Ministeriön mukaan kone oli matkalla Syyriaan Venäjän ilmavoimien Hmeimimin tukikohtaan, jossa on määrä pitää uuden vuoden juhlallisuuksia Venäjän ilmavoimille, uutistoimisto Tass kertoo.

Venäjä on tukenut ilmaiskuin hallituksen joukkoja Syyrian sisällissodassa vuodesta 2015.

Presidentti Vladimir Putinia on informoitu koneen katoamisesta ja etsinnöistä.

http://tass.com/world/922223

STT