Vetokoira-ajelut kiinnostavat erityisesti aasialaisia turisteja

Vetokoirabisnes on Lapissa kasvavaa liiketoimintaa. Pelkästään Inarin kuntaan on ilmestynyt viime vuosina useampi huskysafarin tarjoaja.

Alkujaan ulkomaista perua olevilla vetokoirilla tehdyt retket menevät turisteihin kuin häkä.

– Koirasafarit myydään nykyään sesonkeina loppuun, kun poroajeluille jää monesti vielä tilaa, kertoo Lapland Safaris -yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Niva.

Moottorikelkat ovat kolmas väline, joilla turisteja tyypillisesti kyyditään safareille tuntureihin ja metsiin.

Kysynnän arvellaan kasvavan, kun alueelle rakennetaan lisää majoituskapasiteettia. Hotelliyrittäjät haluavat myös tarjota asiakkailleen unohtumattomia kokemuksia Lapista.

Bussilasteittain kyydittävää

Ossi ja Sini Kaltti perustivat vetokoirayrityksensä Ivaloon muutama vuosi sitten. Nyt koiria on 80 ja työntekijöitä neljä. Kaksitoista alaskanhuskypentua varttuu parhaillaan uusiksi vetokoiriksi farmille. Kalttien suurin asiakasryhmä ovat aasialaiset, mutta keskieurooppalaisiakin riittää.

– Ehkä koirat ovat hauskempia kuin vaikkapa porot, koska ne ovat nopeampia. Koirilla ajaminen on jännittävää, ja eläimet itse rakastavat vetämistä, Sini Kaltti selittää

vetokoirasafarien suosiota.

Tänään lunta tuiskuaa sivulta ja päältä. Parikymmentä koiraa istuu tai makoilee hiljaa ja liikkumatta pyryn ja kaamoksen hämärtämässä iltapäivässä. Alaskanhuskyt ovat tänään kyydinneet jo kaksi bussilastillista turisteja erämaalenkille, ja vetämistä on vielä luvassa.

– Parhaina päivinä bussilasteja saattaa tulla neljäkin, Sini Kaltti kertoo.

Supertalvi tulossa

Lapin alkaneesta talvisesongista on povattu kaikkien aikojen matkailutalvea. Näin joulun aikaan odotettavissa on erityisesti brittituristeja.

– Jouluna matkailijat tulevat tekemään asioita yhdessä ja saapuvat usein suurissa ryhmissä, kertoo Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitiusjohtaja Timo Lappi. Hänestä kaikki tarjolla oleva safareista joulupukin luona vierailemiseen näyttää kelpaavan.

Sen sijaan etenkin yksin Lappiin saapuvat hakevat matkaltaan yhä useammin myös hiljaisuutta ja luonnon rauhaa.

STT

