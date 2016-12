Virtuaalivaluutta bitcoinin arvo on kaksinkertaistunut keväästä

|

Virtuaalivaluutta bitcoinin arvo on yli kaksinkertaistunut toukokuusta, ilmenee valuutan arvoa seuraavan CoinDesk-sivuston indeksistä. Joulun alla yhden bitcoinin arvo kävi korkeimmillaan lähes 920 dollarissa.

Vielä toukokuulle asti bitcoinin arvo oli pysytellyt alle 500 dollarissa. Heinäkuussa bitcoin kävi 768 dollarissa Hongkongissa tapahtuneen suuren valuuttavarkauden jälkeen, mutta tasoittui sittemmin 600 dollarin tienoille.

Analyytikko Le Xiaotianin mukaan epävakaudet ympäri maailman ovat nostaneet virtuaalivaluutan kysyntää.

– Terrori-iskut Euroopassa ovat lisänneet kysyntää turvasatamille, ja kullan arvo on tippunut Trumpin valinnan jälkeen, kiinalaisen Huobi-kauppapaikan analyytikko Le sanoo Bloombergille.

Bitcoinin arvoon lienee vaikuttanut myös Yhdysvaltain keskuspankin Fedin päätös nostaa ohjauskorkoaan.

Bitcoineja syntyy suurta laskentatehoa vaativalla louhinnaksi kutsutulla menetelmällä, missä muodostetaan lohkoketjuja. Uusia bitcoineja syntyy hidastuvaan tahtiin, kunnes järjestelmän ylärajaksi asetettu 21 miljoonaa täyttyy. Tällä hetkellä bitcoineja on liikkeellä yli 16 miljoonaa.

STT

