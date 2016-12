YK ei ole pystynyt tunnistamaan avustussaattueen pommittajia

|

YK ei ole pystynyt tunnistamaan avustusrekkoja kohtaan syyskuussa tehtyjen pommituksien tekijää tai tekijöitä, ilmenee YK:n keskiviikkona julkaisemasta selvityksestä. YK:n mukaan se on pystynyt tutkinnassaan vahvistamaan vain sen, että kyseessä oli ilmaisku.

Syyrian Aleppoon matkalla olleita avustusrekkoja tuhoutui ja useita ihmisiä kuoli ilmaiskussa syyskuussa.

Iskun jälkeen Yhdysvallat syytti Venäjää avustussaattueen tuhosta. YK on pitänyt tekoa mahdollisena sotarikoksena.

YK perustaa Syyrian sotarikoksista todisteita keräävän paneelin

YK perustaa paneelin, jonka tehtävänä on kerätä todisteita Syyriassa tapahtuneista sotarikoksista. YK:n yleiskokous sopi asiasta keskiviikkona.

Päätös on ensimmäisiä askelia kohti sitä, että Syyrian sodassa tapahtuneiden julmuuksien tekijöitä saataisiin syytteisiin.

Asian puolesta äänesti 105 ja vastaan 15 yleiskokouksen jäsenvaltiota. 52 maata pidättäytyi äänestämästä.

Lähes kuusi vuotta kestäneessä Syyrian sisällissodassa on kuollut yli 300 000 ihmistä, ja yli puolet syyrialaisista on joutunut jättämään kotinsa.

STT

Kuvat: