YK perustaa Syyrian sotarikoksista todisteita keräävän paneelin

YK perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on kerätä todisteita Syyriassa tapahtuneista sotarikoksista. YK:n yleiskokous sopi asiasta keskiviikkona.

Päätös on ensimmäisiä askelia kohti sitä, että Syyrian sodassa tapahtuneiden julmuuksien tekijöitä saataisiin syytteisiin.

Päätöslauselman mukaan kansainvälisen ja itsenäisen työryhmän tehtävänä on muun muassa kerätä, vahvistaa ja analysoida todisteita vakavimmista kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksista.

Työryhmä tekee läheistä yhteistyötä Syyriassa tehtyjä ihmisoikeusrikoksia tutkivan YK-elimen (COI) kanssa. COI on raportoinut useista julmuuksista Syyriassa. Lisäksi kansalaisjärjestöt ovat keränneet muun muassa erilaisia dokumentteja, listoja todistajista ja videomateriaalia, joista voi YK:n mukaan olla aikanaan käyttöä mahdollisissa oikeusprosesseissa.

Asian puolesta äänesti 105 ja vastaan 15 yleiskokouksen jäsenvaltiota. 52 maata pidättäytyi äänestämästä. Päätöstä vastustivat muun muassa Venäjä ja Iran, jotka ovat Syyrian liittolaisia. Asiaa vastusti myös Kiina. Lisäksi Syyrian suurlähettiläs Bashar Jafaari suomi päätöstä ja sanoi, että se on räikeää YK:n jäsenmaan sisäisiin asioihin puuttumista.

Lähes kuusi vuotta kestäneessä Syyrian sisällissodassa on kuollut yli 300 000 ihmistä, ja yli puolet syyrialaisista on joutunut jättämään kotinsa.

YK ei tunnistanut avustussaattueen pommittajia

YK ei ole pystynyt tunnistamaan avustusrekkoja kohtaan syyskuussa tehtyjen pommituksien tekijää tai tekijöitä, ilmenee YK:n keskiviikkona julkaisemasta selvityksestä. YK:n mukaan se on pystynyt tutkinnassaan vahvistamaan vain sen, että kyseessä oli ilmaisku.

Syyrian Aleppoon matkalla olleita avustusrekkoja tuhoutui ja useita ihmisiä kuoli ilmaiskussa syyskuussa, kun Yhdysvaltain ja Venäjän sopima tulitauko romuttui.

Selvityksen mukaan iskussa oli mukana enemmän kuin yksi ilma-alus. Noin puolituntia kestäneessä hyökkäyksessä saatettiin YK:n mukaan käyttää ohjuksia, raketteja ja pieniä pommeja.

Selvityksessään YK torjui väitteet, joiden mukaan hyökkäys olisi tapahtunut maateitse. Selvityksessä huomautettiin, että sekä Syyrialla, Venäjällä että Yhdysvaltojen johtamalla liittoumalla oli tarvittava kapasiteetti vastaavanlaisen iskun toteuttamiseksi ilmateitse. Liittouman osallisuutta iskuun pidettiin kuitenkin erittäin epätodennäköisenä.

YK:n saamien tietojen mukaan kolme Syyrian helikopteria ja kolme ilma-alusta olisi tehnyt hyökkäyksen. Lisäksi venäläiskoneen epäiltiin myös olleen mukana iskussa. Väitteitä ei kuitenkaan pystytty vahvistamaan YK:n tutkinnassa.

Iskun jälkeen Yhdysvallat syytti Venäjää avustussaattueen tuhosta. Sekä Syyria että Venäjä ovat kiistäneet osallisuutensa pommituksiin. YK on pitänyt tekoa mahdollisena sotarikoksena.

