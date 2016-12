YK:n turvallisuusneuvosto äänestää Etelä-Sudanin asevientikiellosta

|

YK:n turvallisuusneuvosto äänestää perjantaina asevientikiellosta Etelä-Sudaniin. Esitys toisi myös muita talouspakotteita sisällissodan koettelemalle maalle.

Diplomaatit ovat arvioineet, että Yhdysvaltain laatima ehdotus kaatuu turvallisuusneuvoston äänestyksessä. Esimerkiksi Venäjä, Kiina ja neuvostossa olevat kolme Afrikan maata ovat ilmoittaneet epäilyksensä aloitteen suhteen.

Japanilla on noin 350 sotilasta Etelä-Sudanissa YK:n rauhanturvatehtävissä. Japani on varoittanut, että pakotteet voisivat asettaa rauhanturvaajat hengenvaaraan.

Yhdysvaltain mukaan aseiden virta Etelä-Sudaniin on katkaistava nopeasti, sillä maassa on laajojen väkivaltaisuuksien riski.

Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista vuonna 2011. Sisällissodan osapuolten vuonna 2015 allekirjoittama rauhansopimus ei ole vakauttanut maata, joka kärsii muun muassa heimokiistoista.

STT

Kuvat: