YK:n turvallisuusneuvosto äänestää Israelin siirtokunnista

YK:n turvallisuusneuvoston on tarkoitus äänestää tänään päätöslauselmasta, jonka mukaan Israelin tulisi välittömästi lopettaa rakentaminen miehitetyillä palestiinalaisalueilla ja Itä-Jerusalemissa. Lauselman on laatinut Egypti.

Vastaavanlaisesta lauselmasta äänestettiin myös vuonna 2011, mutta Yhdysvallat käytti äänestyksessä veto-oikeuttaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu pyysi Twitterissä Yhdysvaltoja käyttämään veto-oikeuttaan myös nyt.

YK pitää siirtokuntia laittomina ja se on toistuvasti pyytänyt Israelia lopettamaan rakentaminen alueilla. YK:n viranomaisten mukaan rakentaminen on kuitenkin lisääntynyt viime kuukausien aikana. Israelin perustamien siirtokuntien on katsottu vaikeuttavan rauhanneuvotteluja palestiinalaisten kanssa, koska rakennelmia tehdään alueille, joiden palestiinalaiset katsovat kuuluvan tulevaan valtioonsa.

