Yritykset laittoivat hyvän kiertoon jouluruokakasseissa

|

Salolaisen Marja-Liisa Tahvanaisen idea jouluruokakasseista vähävaraisille laajenee vuosi vuodelta. Tänä vuonna Salon sosiaalitoimi sai jaettavakseen 75 ruokakassia, jotka viisi salolaista yritystä lahjoitti. Viime vuonna kasseja oli 30.

Kasseissa on monenlaista jouluruokaa 30 euron arvosta. Sosiaalitoimen valitsemat lahjan saajat ovat lähinnä yksin asuvia ja pariskuntia. Heidän joukossaan on eläkeläisiä, pitkäaikaistyöttömiä ja opiskelijoita.

– Tarve on kova ja kriteerit täyttäviä olisi moninkertainen määrä, sosiaaliohjaaja Marjut Laaksonen kertoo.