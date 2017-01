Salon keskustan liikennevalojen korjauksen aloitus ensi viikkoon

|

Koko syksyn Salon keskustan liikennevaloja vaivanneet häiriöt jatkuvat yli loppiaisen, ja valot vilkkuvat yhä keltaisella keskustan useissa risteyksissä. Vasta ensi viikon alussa päästään korjaamaan ainakin osaa valoista. Osasyynä vikoihin ovat liian pienitehoiset uudet led-lamput, mutta ongelmia on ollut myös valojen ohjelmoinnissa.

– Postissa on nyt tullut uusia valo-opastimia. Alkuviikosta päästään niitä vaihtamaan. Vaihtotöitä aletaan tehdä entisen työväentalon kulmalla Vilhonkadun ja Annankadun risteyksessä, sanoo kaupungin katumestari Kari Kanerva.

Ongelmapaikkoja on muitakin, ja myös Mariankadun ja Joensuunkadun valoristeyksessä aloitetaan korjaustyö alkuviikosta.

– Se on selvinnyt, että ongelmien syynä ei ole ollut uuden liikennevalojen ohjausyksikön hankinta läntisen terveysaseman luo Mariankadun ja Turuntien risteyksen tuntumaan.

Turuntien ja Hämeentien valoristeyksessä on valoissa muuta selittämätöntä ongelmaa, sillä valot toimivat välillä, ja välillä vilkkuu keltainen valo.

– Risteyksessä valot heittävät itsestään vilkulle kerran päivässä, sanoo Kanerva, jonka mukaan valojen mysteerinen vika ei ole selvinnyt.

Liikennevalojen huollon kilpailutus on määrä tehdä tänä vuonna alkuvuodesta.