Aurinkosähköjärjestelmien määrä kolminkertaistui vuodessa

|

Aurinkosähkölaitteistojen myynti on hurjassa kasvussa. Keskiviikkona Caruna ilmoitti, että sähköverkkoon liitettyjen pientuottajien määrä sen verkkoalueella on lähes kolminkertaistunut yhden vuoden aikana.

– Carunan vinkkelistä syynä on suomalaisten energiamarkkinoiden muutos ylipäätään. Suomalaiset haluavat yhä enemmän uusiutuvaa, ympäristöystävällistä sähköä, ja me haluamme edistää tätä kehitystä, Carunan pientuotannon palvelupäällikkö Tiia Selonen kertoo.

Konkreettinen kädenojennus pientuottajille on Carunan päätös poistaa mikrotuottajien ylijäämäsähkön siirtomaksu vuoden 2017 ajaksi. Mikrotuottajien laitteiston teho saa olla enintään 100 kilovolttiampeeria.

– Maksun poistaminen koskee noin tuhatta asiakastamme, käytännössä kaikkia omakotitaloihin asennettujen aurinkosähkölaitteistojen omistajia, Tiia Selonen sanoo.

Carunan verkkoalueella oli viime vuoden lopussa 1 123 verkkoon liitettyä aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden 2014 lopussa määrä oli 198. Tuotantoteho on kahdessa vuodessa noussut 1,26 megawatista 6,8 megawattiin.

Kasvu on ollut kovaa myös Salon seudulla. Vuonna 2014 verkkoon liitettyjä aurinkosähköjärjestelmiä oli Salon seudulla ja Kemiönsaarella 40 kappaletta – nyt on päästy jo lukuun 124. Samaan aikaan aurinkosähkön tuotantoteho on noussut 562 kilowatista lähelle 1 100:aa kilowattia.

Kasvu on noteerattu myös Areva Solarissa, joka on salolainen aurinkosähköjärjestelmien ja -paneelien valmistaja sekä myyjä.

– Piikki myynnissä alkaa näkyä Carunan ilmoitettua viime tammikuussa siirtohintojen noususta. Siitä pitäen myynti pientuottajille on tuplaantunut, toimitusjohtaja Anu Areva sanoo.

Lue lisää 5.1.2017 lehdestä