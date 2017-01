Avoimuutta odotetaan

|

Saloon suunniteltu teollisen Internetin osaamiskeskus etenee suunnitellusti. Kaupunginvaltuusto päätti joulun alla Salon osuudesta kiinteistöyhtiössä, joka ostaa osaamiskeskusta varten Microsoftin kiinteistön.

Toimitusjohtajan paikka pantiin auki heti valtuuston päätöksen jälkeen, ja hakuaika on jo päättynyt.

Vaikka haku oli päällä joulun välipäivinä, tehtävästä kiinnostuneita kertyi peräti 70. Perustettavan yhtiön osakkaat pyrkivät valitsemaan johtajan mahdollisimman nopeasti.

Kiinteistökauppaa valmisteltiin vuoden päivät julkisuudelta piilossa. Viime keväästä saakka tiedettiin, että kaupunki on menossa mukaan, mutta yksityisten sijoittajien nimet kerrottiin vasta loppuvuodesta.

Hankkeen kriitikot pystyivät vetoamaan päätöksen kynnykselle saakka siihen, että tietoa ei ole tarpeeksi.

Vaiteliaisuutta perusteltiin liikesalaisuudella. Kauppahinnan hiominen suuren kansainvälisen yrityksen kanssa vaati varovaisuutta, mutta tästä eteenpäin julkisuus on puhtaasti paikallisissa käsissä.

Kaupungin ja yksityisten sijoittajien yhteinen yritys ei ole julkisuuslain piirissä niin kuin kaupunki. Salo omistaa osakeyhtiöstä reilun kolmanneksen, mutta se ei ole kaupungin yhtiö.

Eron huomaa esimerkiksi ajankohtaisissa johtajavalinnoissa.

Salon kaupunginjohtajan virkaa hakeneiden nimet julkistettiin heti hakuajan päätyttyä. Samoin on kerrottu, keitä haastatellaan ja testataan. Johtajan valitsee kaupunginvaltuusto kokouksessa, joka on kaikille avoin tilaisuus.

Microsoftin kiinteistön ostavan yhtiön toimitusjohtajan valinta on myös kiinnostava asia, mutta se ei ole julkinen. Osakeyhtiö päättää itse, mitkä asiat ovat julkisia.

Osaamiskeskukselta odotetaan paljon, ja kaupunkilaiset seuraavat tarkkaan sen etenemistä.

Ilman kaupunkia kiinteistökauppaa ei olisi tehty. Siksi sekä kiinteistöyhtiöltä että osaamiskeskukseen sijoittuvilta toimijoilta on lupa odottaa suurempaa avoimuutta kuin mitä osakeyhtiölaki edellyttää.

Nokian ja Microsoftin aikoina Meriniityn kampukselta tihkui tietoa hyvin säännöstellysti. Tällaisen linjan jatkuminen uusissa olosuhteissa synnyttäisi vain epäluuloa koko osaamiskeskushanketta kohtaan.