Bernerin selvitys yllätti autoilijat

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) osaa yllättää kansalaiset ja palautteen mukaan myös hallituskumppanit. Berner esitti liikenneministeriössä valmistellun selvityksen, joka mullistaisi autoilun verotuksen ja teiden kunnossapidon.

Rohkeutta ministeriltä ei ainakaan puutu. Vaikka Bernerin malli ei ehkä olekaan suurin muutos auton keksimisen jälkeen, niin isoista asioista kuitenkin puhutaan. Niin suurista, että hallituskumppanit perussuomalaiset ja kokoomus ottivat heti tuoreeltaan etäisyyttä Bernerin selvitykseen. Jupinaa kuuluu myös keskustan omista riveistä.

Oudolta tuntuu, että suuria veromuutoksia on valmisteltu ohi valtiovarainministeriön.

Liikenneministeriön selvitys poistaisi autoveron ja keventäisi polttoaine- ja ajoneuvoveroa. Vastaavasti rahaa kerättäisiin tiestön käytöstä perittävillä maksuilla.

Huonoon kuntoon päässyt tieverkosto siirrettäisiin valtion ja maakuntien omistamalle liikenneverkkoyhtiölle, joka jatkossa vastaisi teiden kunnossapidosta.

Tavoitteet sinänsä ovat oikean suuntaiset. Autoverosta on syytä päästä eroon, uusia vähäpäästöisiä autoja pitää suosia ja tiet on pidettävä paremmassa kunnossa.

Nyt tarjottuun malliin liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Niistä suurin on, mistä löytyvät tieverkon kunnostamiseen tarvittavat rahat. Selvityksen mukaan autoilijoilta ei ole tarkoitus kerätä lisää rahaa. Miten teiden kunnossapitoa voidaan lisätä, jos yhtään lisärahaa ei tule?

Samaan lopputulokseen päästäisiin jo nykymallilla, jos autoilijoilta kerättävää rahaa korvamerkittäisiin tiestön kunnossapitoon. Uutta yhtiötä siihen ei tarvita.

Laskelmat osoittavat, että moni autoilija joutuisi maksamaan entistä enemmän auton käytöstä. Erityisen kipeää uusi malli tekee maaseudulla pitkien etäisyyksien päässä asuvan autoilijan kukkarolle.

Autoveron poistaminen romahduttaa nykyisen autokannan arvon. Uudehkon auton omistaja menettää yhdessä yössä tuhansia euroja auton arvon alenemisena. Vaikka vaihdossa uuteen väliraha pysyisi samana, autoon sidotun pääoman arvosta katoaa joka tapauksessa iso siivu.

Jarruvalot syttyivät autokaupoissa, kun Berner toi selvityksen julkisuuteen. Moni autonvaihtoa miettivä voi jäädä odottamaan lopullisia ratkaisuja.

On kohtuullista, että asia etenee hallituksessa ripeästi. Markkinoita hämmentäviä selvityksiä ei voi jättää roikkumaan ilmaan.