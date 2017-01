Britannia jatkaa brexit-linjalla

|

Brittiläiset äänestivät viime kesänä Euroopan unionista eroamisen puolesta. Silloisen pääministerin David Cameronin uhkapeli epäonnistui pahemman kerran, kun kansa käänsikin EU-äänestyksessä peukalon alaspäin.

Vaalitulos yllätti jopa eroa kannattaneet ja johti Britannian pieneen hallituskriisiin. Cameron väistyi nopeasti, ja uudeksi pääministeriksi nousi Theresa May. Hän itse oli EU-jäsenyyden kannalla, mutta ilmoitti heti, että kansan tahtoa kunnioitetaan ja eroa EU:sta ryhdytään valmistelemaan.

Linja oli siis tiedossa, mutta kesti puoli vuotta ennen kuin mitään konkreettista kuultiin. Viime viikolla pääministeri Theresa May tuli ulos ja piti linjapuheen Britannian eroprosessista.

Pääministeri May kertoi, että Britannia lähtee EU:n sisämarkkinoilta. Tämän niin sanotun kovan eron pääsyynä on Britannian halu kontrolloida itse EU-maista tulevaa maahanmuuttoa. Yhtenäismarkkinoille jääminen ei olisi sopusoinnussa tämän vaatimuksen kanssa.

Samalla Britannia haluaa kuitenkin pitää sisämarkkinoiden hyvät puolet eli tavaroiden, palvelujen ja rahan vapaan liikkuvuuden.

Britannian tavoitteena on kattava vapaakauppasopimus. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Jo nyt voi ennustaa, että Britannian eroneuvotteluista tulee paitsi pitkät myös vaikeat. Varsinaiset eroneuvottelut pääsevät käyntiin maaliskuun loppuun mennessä, ja aikaa prosessille on EU:n perussopimuksen mukaan varattu kaksi vuotta.

EU ei voi hyväksyä mitä tahansa ehtoja Britannian lähdölle, vaikka maa on jatkossakin tärkeä kauppakumppani Suomelle ja koko EU:lle. Liian suuret myönnytykset voivat johtaa siihen, että joku muu jäsenmaa seuraa Britannian viitoittamaa tietä ja jättää unionin.

Neuvotteluissa pitää hakea järkeviä yhteistyön muotoja, jotka hyödyttävät kumpaakin osapuolta. Kyse ei saa olla Britannian rankaisemisesta, vaan sellaisesta lopputuloksesta, joka mahdollistaa taloudellisen ja hyvän yhteistyön jatkossakin.

Britannia on merkittävä eurooppalainen valtio, jonka kanssa on järkevää elää mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä myös brexitin jälkeen.

Britannia jättää EU:n mutta ei Eurooppaa.