Demokratia on taitolaji

HEIKKI KOSKI. Kanavassa (1/2017) Markku Kuisma kirjoittaa demokratian ja läntisten arvojen viennistä arabi- ja muslimimaihin: ”Kannattaa kriittisesti katsoa Irakiin, Syyriaan, Libyaan ja Afganistaniin ennen ja jälkeen ’läntisten arvojen’ veristä maihinnousua.” Hänen mukaansa ilmestyskirjan pedot on vapautettu diktaattoreista ”vapautettuihin” maihin.

Niinpä. Riittää, kun katsoo kehitystä tällä vuosikymmenellä.

Kansa saadaan kaduille ja toreille, ehkä diktaattoritkin kumoon, mutta sen jälkeen tulevat joko sotilaat (Egypti) tai keskenään taistelevat klaanit tai heimoryhmät (Libya), lisäksi vielä terrori-iskujen luoma pelko ja sekasorto (Irak, Afganistan), kaikkein pahimmassa tapauksessa verinen sisällissota (Syyria). Demokratiasta ei näy merkkejä.

Silti taistelua ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta on jatkettava kaikkialla maailmassa. On vain tarkoin harkittava, millaisia menettelytapoja käyttää ja miten sanoma saadaan sovellettua paikallisiin olosuhteisiin. Tuloksia ei synny hetkessä. Voi tietysti olla, että kulttuurierot tuntuvat ylittämättömiltä, mutta pientenkin askelten saavuttamiseksi kannattaa ponnistella.

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta voisi monelle maalle olla erinomainen malli, mutta soveltaminen on kulttuurierojen vuoksi hankalaa.

Nyt tammikuussa ilmestyi suomeksi Yhdysvalloissa asuvan ja alun perin englanniksi ja amerikkalaiselle yleisölle kirjoittaneen Anu Partasen kirja ”Pohjoinen teoria kaikesta. Parempaa elämää etsimässä” (Tammi 2017).

Kirjan syntyprosessista olin useaan otteeseen puhunut kirjoittajan isän kanssa Saunaseuran savusaunan lauteilla. Kirjassa kerrotaan pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja vertaillaan Pohjoismaiden ja Yhdysvaltain yhteiskuntamalleja.

Anu Partasen mukaan pohjoismainen yhteiskunta tukee nykyisin sellaisia periamerikkalaisia arvoja kuten vapautta, itsenäisyyttä ja mahdollisuuksien tasa-arvoa amerikkalaista mallia paremmin. Amerikkalainen nykymeno on siitä hyvä osoitus. Kun Bernie Sanders yritti presidentinvaalikampanjassaan tuoda esille samoja arvoja, joiden varaan pohjoismainen yhteiskuntamalli rakentuu, hänet leimattiin sosialistiksi.

Arvostammeko itse omaa malliamme riittävästi? Kun Newsweek julisti vuonna 2010 Suomen maailman parhaaksi maaksi, suhtauduimme tulokseen perisuomalaiseen tapaan: missähän heidän selvityksessään piili virhe? Newsweek oli päätynyt tähän tulokseen vertailtuaan sataa maata koulutuksen, terveydenhuollon, elämänlaadun, taloudellisen kilpailukyvyn ja poliittisen ilmapiirin osalta.

Useat muutkin kansainväliset vertailut ovat mairitelleet Suomea. Vaikka viime vuosina olemme hiukan menettäneet sijoituksiamme, olemme muiden Pohjoismaiden kanssa yhä vertailujen kärkisijoilla. Toki meilläkin on ongelmamme, jotka eivät aina vertailuissa näy: ennen kaikkea naisiin kohdistuva väkivalta, itsemurhat ja alkoholismi.

Anu Partasen mukaan eräs keskeinen selittävä tekijä Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden vertailussa on julkisen vallan ja kansalaisten välinen suhde. Pohjoismaat käyttävät julkista valtaa niin, että ihmisten itsenäisyyttä tuetaan järkevästi ja nykyajan vaatimuksiin sopivalla tavalla.

Pohjoismaat, Suomi siinä mukana, voisivat jälleen vähän nostaa profiiliaan, järjen käyttämisestä on maailmalla kysyntää.

Kirjoittaja on hallintotieteiden tohtori.

