En ole rasisti, mutta…

JUHA RUUSUVUORI. Eihän meistä kukaan myönnä olevansa rasisti. On vain niitä, jotka haluavat rajoittaa maahanmuuttoa tai yleensä keksivät jonkin vielä paremman tekosyyn pitääkseen kanssaihmisiään vähempiarvoisina. Syyksi kelpaa vaikka se, ettei osata käyttää vessaa oikein.

Rasisti on syvästi romanttinen ihminen ja hänellä on niin sanoakseni mielenkiintoinen kuva historiasta. Ollakseen rasisti pitääkin pysyä kaukana historiankirjoista ja geenitutkimuksesta. Yritän nyt olla ytimekäs, koska kukaanhan ei jaksa nykyisin lukea.

1. Kaikki esi-isämme tulivat Afrikasta. Se on voitu osoittaa todeksi jo riittävän monta kertaa. He tulivat useina aaltoina, viimeksi 10 000 vuotta sitten.

2. Jääkauden aikana yritettiin säilyä hengissä Euroopan eteläisissä osissa. Jään alkaessa sulaa lähdettiin pohjoiseen mannerjään reunaa pitkin. Siellä oli ruokaa: kalaa, valaita, hylkeitä.

3. Tällä meillä päin ei asunut ketään, vaan kaikki tulivat etelästä, lämpimämmiltä seuduilta. Tarkemmin ajatellen olemme kaikki etelän pakolaisia.

4. Kansa sekoittui täällä keskenään niin että peskit paukkuivat. Nykytutkimuksen mukaan Suomessa ei puhuttu suomea, vaan jotakin kadonnutta kieltä.

5. Meloskelevat ja kävelevät ihmiset toivat suomen kielen tänne etelästä päin Kristuksen syntymän jälkeen. Ruotsista veneiltiin rannikoille ruotsin kielen kanssa vajaat tuhat vuotta sitten. Molemmat kielet olivat vieraita.

6. Pohjoisten valkoisten kansojen ylivertaisuus on hieman liioiteltu käsitys. Mutta olimme riittävän itsepäisiä ja kestäviä asumaan tässä ilmastossa.

7. Kansat ovat aina vaeltaneet. Esimerkiksi vuosina 1870–1920 neljäsosa Pohjolan väestä katosi Amerikkaan. Heidät otettiin hyvin vastaan ja nyt sitä pidetään maailman rikkaimpana maana.

8. Kiiltokuvat viisaasta kalevalaisesta kansasta ja sankarillisista viikingeistä luotiin 1800-luvulla. Historiasta oli jo silloin tapana herutella esiin mitä haluttiin. Toveri Putinkin unohtelee koko ajan, että me täältä lännestä perustimme ensimmäisen Venäjän 800-luvulla.

9. Rasismin koti on kansallisromantiikassa ja nationalismissa, joiden pitäisi kuulua viime vuosisadan kalustoon. Siksi voin kutsua rasisteja romantikoiksi.

10. Romantiikka pitäisi jättää kotiin ja suunnata parisuhteen kohentamiseen. Sitä paitsi vierasmaalaisen kumppanin hankkiminen on edullista jälkeläisille: se vähäntää perinnöllisiä sairauksia.

Hauskaa yhteistä iltaa!

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.