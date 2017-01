Epävarmuuden aikaa

|

Vallanvaihdos Yhdysvalloissa on nostanut nopeasti pintaan useita kysymyksiä, joiden yhteinen nimittäjä on epävarmuus.

Donald Trumpin heti ensimmäisinä työpäivinään presidenttinä tekemät suunnanmuutokset Yhdysvaltain politiikassa ovat osoittaneet, että ennustamattomuus leimaa nyt aikaa.

Trump tekee voimaperäistä pesäeroa Barack Obaman aikaan ja politiikkaan. Ensimmäiset isot ratkaisut ovat koskeneet taloutta ja kauppaa, mutta myös muita asioita kuten maahanmuuttoa.

Kuvaa hyvin Yhdysvaltain presidentin aseman merkittävyyttä, että vallanvaihdoksen ja suunnanmuutosten vaikutukset tuntuvat koko maailmassa.

Trumpin päätös jättää Yhdysvallat Tyynenmeren jo sovitun vapaakauppasopimuksen ulkopuolelle on aktivoinut muita maita etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sopimusmaissa vahvistettavana oleva sopimus olisi kattanut 40 prosenttia maailmantaloudesta.

USA:n vetäytyessä sopimuksesta yksi vaihtoehto on, että se avaa Kiinalle mahdollisuuksia vahvistaa asemiaan Yhdysvaltain kustannuksella. Kun Trumpin asenne Kiinaa kohtaan on ollut enemmän hyökkäävä kuin sovinnollinen, talouden kasvavana suurvaltana Kiina tuskin jättää käyttämättä tilaisuutta hyväkseen.

Yhdysvaltain ja Meksikon väliselle rajalle Trump on rakentamassa muuria sekä konkreettisesti että kauppapoliittisesti, ja hän on ilmoittanut haluavansa neuvotella uusiksi myös Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen.

Maailmantaloutta arvioivat asiantuntijat näkevät Trumpin linjauksissa kauppasodan aineksia. Sillä olisi koko maailmaan heijastuvia vaikutuksia.

Euroopassa talouden suurin moottori on Saksa. Saksassa huoli tulevasta on kasvanut. Yhtenä huolien aiheuttajana ovat Trumpin kaavailemat kaupan rajoitukset.

Suomen viennistä riippuvalle taloudelle ja virinneille kasvutoiveille kaikki rajoitukset maailmankauppaan olisivat vahingollisia.

USA:n vaalitaistelun aikaan yleinen toive oli, että Trumpin puheet ovat kampanjapuhetta. Sitä voi toivoa edelleen; Trumpin käynnistämät projektit eivät etene toteutukseen saakka ilman, että ne saavat myös poliittisen hyväksynnän.