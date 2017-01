Hellan Suupohja: Työntekijöille luvattu 3 miljoonaa sovittelukorvauksina

|

Hella Lighting Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Suupohja on yllättynyt tiedoista, joiden mukaan Salon tehtaalla ei ole neuvoteltu työntekijöiden sitouttamiskorvauksista.

– Marraskuun yt-neuvotteluissa sovimme, että työntekijöille jaetaan kolme miljoonaa euroa ylimääräistä. Korvaus painottuu heille, joilla on pitkiä työsuhteita. Keskimäärin korvaus vastaa 7 kuukauden palkkaa, Suupohja sanoo.

Korvauksen ehtona on, että tehtaalla ei järjestetä ulosmarsseja, lakkoja tai työntekoa ei hidasteta. Tehtaan sulkeminen ja tuotannon siirtäminen Romaniaan alkaa asteittain loppukesästä.

Suupohjan mukaan työntekijät haluavat, että pitkäaikaisille työntekijöille maksetaan vuoden palkkaa vastaava summa sekä 600 euron palkankorostus.

– Työntekijäpuoli haluaa 3,5 miljoonaa. Perusteluna on huono työmotivaatio.

Tehtaalla on iltapäivällä alkanut neuvottelu työntekijä- ja työnantajaosapuolten välillä.

– Tarkoitus on saada laiton lakko loppumaan. Jos huomenna palataan normaalisti töihin, voin katsoa lakkoa läpi sormin. Jo ei palata, lähdetään nollasta liikkeelle, eli työehtosopimustasosta, Suupohja sanoi juuri ennen neuvottelua.