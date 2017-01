HPK jatkoi LP Salon nöyryyttämistä – iso kala uimassa väärään haaviin

|

Hämeenlinnan Pallokerhosta on tulossa massiivinen mörkö LP Salolle.

Torstaina HPK voitti lentopallon naisten CEV Cupin 2. kierroksen suomalaiskohtaamisessa Salohallissa LP Salon puhtaasti 0-3 (20-25, 21-25, 20-25). LP Salo (kotimaan otteluissa LP Viesti) on hävinnyt nyt kaikki kauden kolme kohtaamistaan HPK:lle suoraan kolmessa erässä.

Torstain voitto tiesi sitä, että HPK:lle riittää kahden viikon kuluttua Hämeenlinnassa pelattavasta toisesta osaottelusta vain kaksi erävoittoa jatkopaikkaan. LP Salon taas on jatkoon päästääkseen voitettava toinen osaottelu joko 3-0 tai 3-1 ja vielä sen päälle 15 pisteeseen pelattava kultainen erä.

LP Salolta onkin uimassa iso kala ohi haavin, sillä CEV Cupin 3. kierroksella vastaan asettuisi Mestarien liigan hallitseva voittaja, italialainen Pomi Casalmaggiore.

HPK on tällä hetkellä ison askeleen salolaisia edellä oikeastaan jokaisella pelin osa-alueella. Varsinkin HPK:n tiivis ja hyvin kommunikoiva kenttäpuolustus on vienyt parhaan terän päävastustajan hyökkäyspelaamisesta. Myös syöttöruudussa HPK on ottanut edu itselleen: torstaina ässät menivät vieraille 3-8.

HPK:n Piia Korhonen (22/+15) oli torstaina täysin pitelemätön, eikä LP Salolta löytynyt hänelle vastaajaa. Kotijoukkueen paras pisteentekijä oli Pauliina Vilponen (13/+6).

Lumisade ja tuttu vastustaja laskivat myös ottelun yleisömäärän odotettua pienemmäksi. Kun vielä kaksi viikkoa sitten joukkueiden välistä liigaottelua seurasi Salohallissa lähes 800 katsojaa, oli nyt paikalla vain 527 katsojaa.

LP Salo vaihtaa taas viikonlopuksi nimeään LP Viestiksi, kun joukkue kohtaa Mestaruusliigan ottelussa lauantaina Salohallissa LiigaPlokin.