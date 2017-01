Keskustan Posti avasi maanantaina uudessa paikassa Citymarketin yhteydessä

|

Salon keskustan postipalvelut aloittivat maanantaina K-Citymarketin yhteydessä. Posti toimi aiemmin omassa myymälässään kauppakeskus Linjurissa.

K-Citymarket-ketju on houkutellut aktiivisesti postipalveluja kauppakiinteistöihin: Salon Citymarket on jo 26. ketjun myymälä, jonka yhteydessä on Posti.

Salon lisäksi postipalvelut tulevat tänä vuonna vielä kuuteen K-Citymarketiin. Tämän jälkeen ne löytyvät 32 K-Citymarketista.

Posti on asiakkaiden toiseksi eniten arvostama palvelu kaupan yhteydessä pankkiautomaatin jälkeen.

– Postipalvelut ovat erittäin tärkeitä asiakkaillemme. Ihmiset haluavat asioida Postissa ruokaostosten yhteydessä. Pitkien aukioloaikojen ansioista sen voi nykyään tehdä juuri silloin, kun itselle parhaiten sopii, sanoo K-Citymarket-ketjun johtaja Johanna Kontio Keskon tiedotteessa.

K-Citymarketien yhteydessä olevissa postipalvelupisteissä asioi viime vuoden aikana 1,4 miljoonaa asiakasta. Vuonna 2017 määrän odotetaan nousevan noin 3 miljoonaan.