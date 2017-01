Kiitoksenkipeyttä vai kiittämisen kipeyttä

|

LIISA WRIGHT. Taas oli se aika vuodesta, kun moni pahoitti mielensä ja joku jopa niin pahasti, että kirjoitti siitä tekstaripalstalle. Hän oli antanut joululahjoja sukulaisille, mutta kukaan ei ollut kiittänyt. Monen muunkin mielestä on harmillista, kun ei kuule, onko lahja ollut mieluisa, saati onko se edes tullut perille.

Suurin ilo lahjan antajalle on, kun tietää sen ilahduttaneen. Kun ei tule mitään reaktiota, alkaa epäillä, oliko lahja ollut aivan vääränlainen tai liian halvaksi katsottu. Ja sitten miettii, kannattiko sitä edes hankkia. Harva on niin pyyteetön, että viitsii nähdä vaivaa ilostuttaakseen toista kovin monta vuotta ilman mitään vastakaikua.

Mutta miksi joku ei vaivaudu kiittämään lahjasta tai muusta muistamisesta? Voisiko joku olla niin omahyväinen ja minäkeskeinen ja ajatella, että muut ihmiset on tarkoitettu vain miellyttämään häntä. Siksi hänen ei tarvitse osoittaa vastavuoroisuutta tai sanoa edes mitään kohteliasta. Tai onhan ihmisiä, jotka todella ajattelevat vain itseään, mutta heillä sitten onkin jo tautimäärityksensä.

Kiittämisen lahjasta tulisi olla itsestään selvää – sen pitäisi tulla aivan itsestään. Uskoisin sen olevan yksi hyvien tapojen peruskivi jokaisessa kulttuurissa.

Toki tärkeämpää kuin vain lahjan huomioiminen on kauniista teosta kiittäminen. Myönteinen palaute myös vahvistaa auttamisen ja antamisen halua. Mukavaa luettavaa tekstaripalstalla ovatkin viestit, joissa kiitetään saadusta avusta tai hyvästä asiakaspalvelusta.

Tärkeintä olisi tajuta, mistä kaikesta saamme kiittää, kiitämme sitten Jumalaa tai elämää tai minkä tahansa uskonnon mukaista Luojaa.

Vanhana kiittää jokaisesta hyvästä päivästä, kun saa olla elossa, saa olla riittävän hyvässä kunnossa, saa olla kotona tai hyvässä hoidossa. Kiitoksen aiheita kyllä löytyy: mielekäs tekeminen ja harrastukset, arkiaskareissa pärjääminen, ystävät, perhe, luonnon suunnaton kauneus.

Etenkin omalla sukupolvellani on paljon kiitoksen syitä; elämämme on ollut huolettomampaa kuin vanhemmillamme ja lapsillamme. Me olimme ensimmäinen ikäpolvi, jossa vaatimattomistakin oloista päästiin korkeamman koulutuksen pariin. Oli helppo päästä opiskelemaan, töitä sai ja turvatun toimeentulon pystyi hankkimaan myös vähemmällä koulutuksella. Myös työttömyydestä olemme joutuneet kärsimään vähemmän kuin nuoremmat.

Suomessa ei aina ymmärretä olla kiitollisia olojemme hyvyydestä. Jos pienikin huonontuminen tai puute ilmenee, nuristaan ja vaaditaan vähintäänkin jo saavutetun hyvinvoinnin tason säilyttämistä.

Meillä on, vain yhtenä esimerkkinä, ilmainen koulutus, ilmaiset kouluruokailut ja -kuljetukset, mistä muualla voidaan vain unelmoida. Aivan liian harva näkee näissä aiheen kiitollisuuteen.

Vaikka terveydenhuollon resurssit ovat huonontuneet, lienee jokaisella meistä syytä kiittää saamastaan avusta. Meillä toimivat tasa-arvo ja sananvapaus aivan eri tasolla kuin monessa muussa maassa; eivät nekään ole itsestäänselvyyksiä vaan hienoja saavutuksia.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.