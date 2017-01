Kova tuuli vei sähköt tuhannelta Salon seudulla

|

Somerolla on edelleen reilut sata kotitaloutta vailla sähköä. Pahimmillaan sähköttömiä kotitalouksia oli Somerolla noin 500.

Salossa olleet sähköviat on sen sijaan saatu korjattua ja alueella ei enää ole sähköttömiä kotitalouksia.

Noin 300 kotitaloutta oli aamulla Salossa vailla sähköä. Kemiönsaarella sähköttämiä talouksia oli aamulla parisataa. Myös parikymmentä paimiolaista kotitaloutta oli vailla sähköä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tuuli on merialueilla myrskylukemissa ja maa-alueillakin vaarallisen voimakasta. Varsinais-Suomessa on voimassa tuulivaroitus, tuulen nopeus on puuskissa parikymmentä metriä sekunnissa.

Ilmatieteen laitos ennustaa Varsinais-Suomeen huonoa ajokeliä lumi- ja räntäsateen vuoksi. Tuulten ennustetaan tyyntyvän iltapäivällä.

Päivitetty 12.1. klo 10.55 Kemiönsaaren sähköttömien talouksien osalta

Päivitetty 12.1. klo 12.09 Salon ja Paimion sähköttömien talouksien osalta.

Päivitetty 12.1. klo 12.52. Sähköt on saatu takaisin kaikkiin seudun kotitalouksiin.

Päivitetty 12.1. klo 13.48. Somerolla 500 sähkötöntä kotitaloutta.

Päivitetty 12.1. klo 15.34 Somerolla reilut sata kotitaloutta vailla sähköä.