Maailma siirtyy Trumpin aikaan

Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump astuu virkaansa tänään. Samalla kun Washingtonissa juhlitaan presidentin virkaanastujaisia, koko maailma seuraa jännityksellä, mitä kaikkea Trumpin virkakaudella tapahtuu.

Lähtökohta on erikoinen. Miljardööri Donald Trumpin ei koskaan pitänyt nousta republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Varsinaisessa vaalissa Trumpin mahdollisuuksia vähäteltiin, ja demokraattien Hillary Clintonin voiton piti olla varma asia.

Toisin kävi. Donald Trump onnistui vetoamaan poliittiseen eliittiin kyllästyneen kansan riveihin.

Trumpin vaalivoitto oli selvä, mutta kaikki muu onkin epävarmaa. Ero väistyvään presidenttiin Barack Obamaan ei voisi olla suurempi. Siinä missä Obama on pyrkinyt sovittelevalla tavalla yhteistyöhön, hakee Trump yksipuolisesti Yhdysvaltain omaa etua.

Lähtökohta on omiaan aiheuttamaan hämmennystä maailmalla. Nähtäväksi jää, miten Yhdysvaltain 45. presidentiksi valittu Trump toteuttaa vaalikampanjan aikaisia räväköitä puheita ja uhkauksia. Vaalivoiton jälkeen puheet ovat siistiytyneet, mutta edelleen Trump onnistuu yllättämään julkisissa puheenvuoroissaan ja twiiteissään.

Euroopalle Yhdysvallat on tärkeä kumppani taloudessa ja puolustuksessa, ja uuden johtajan puheita kuunnellaan tarkkaan. Juuri ennen virkaanastujaisia Trump kehui Britannian eroa EU:sta ja totesi sen näyttävän mallia EU:n muille jäsenmaille. Samalla hän haukkui Saksan liittokansleri Angela Merkelin politiikan.

Aihetta huoleen on noussut myös puolustusyhteistyössä. Trump tuntuu ymmärtävän Venäjää ja presidentti Vladimir Putinia tavalla, joka voi aiheuttaa rakoilua länsimaiden tähän saakka yhtenäisessä rivissä Venäjän voimankäyttöä vastaan. Trump on esittänyt kritiikkiä myös puolustusliitto Naton toiminnasta.

Yhdysvaltain presidentillä on valtaa ja vielä enemmän vaikutusvaltaa. Ei ole yhdentekevää, mitä Donald Trump presidenttinä puhuu ja tekee. Todennäköistä kuitenkin on, että vaalikampanjan räväkät puheet silottuvat presidentin puheissa.

Tärkeään rooliin nousee presidentin kabinetti. Trumpin kokemus politiikasta on vielä ohut, ja esikunnan merkitys on vieläkin suurempi. Kysymyksiä herättää myös kabinetin kirjava kokoonpano.

Aika näyttää, minkälaista politiikkaa Trump ja hänen esikuntansa tulevat harjoittamaan.